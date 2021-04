Coronavirus, in Abruzzo contagi in calo ma picco di morti: sono 21

Coronavirus, rispetto a ieri in Abruzzo si registrano 174 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 94 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 33, di cui 18 in provincia dell’Aquila, 10 in provincia di Teramo e 5 in provincia di Chieti.



Il bilancio dei pazienti deceduti registra 21 nuovi casi e sale a 2269 (di età compresa tra 60 e 102 anni, 6 in provincia di Chieti, 6 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Teramo e 5 in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati