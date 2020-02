Coronavirus, dalla Diamond Princess scendono solo gli americani: gli italiani restano a bordo

Coronavirus, gli americani lasciano la nave, tutti gli altri (35 italiani compresi) no, restano a bordo in quarantena. E' il paradosso che si è creato sulla Diamond Princess, la nave da crociera ferma al largo di Yokohama in Giappone, a causa di numerosi casi di contagio di coronavirus a bordo. Solo ieri sono stati rilevati altri 70 infettati, portando a 356 il dato totale su un totale di 3.600 tra passeggeri ed equipaggio.

Coronavirus, guai anche per Hamsik: Marek e Benitez in quarantena





Dal 4 febbraio la nave è bloccata ed è iniziata la quarantena con i test sul coronavirus. Le autorità giapponesi hanno fatto slittare a venerdì prossimo la fine del periodo di isolamento e dunque dell'incubo per i passeggeri prigionieri a bordo, ma gli Stati Uniti sono intervenuti. Hanno fatto un accordo con il Giappone, poche ore fa sono atterrati due Boeing 767 ad Haneda (Tokyo) e decine di pullman si sono scherati sulla banchina del porto per recuperare i passeggeri che sono scesi. Solo quelli americani. Passeggeri di altre nazionalità hanno caricato i video in cui si vedono gli statunitensi che se ne vanno e raccontato che addirittura una donna americana, prima di scendere, si è affacciata dal balcone urlando "Usa, Usa!".

✨Feb. 15, 2020 - 4:33 - Matthew Smith remains on quarantined cruise ship docked in Japan amid coronavirus outbreak.✨ Quarantined Diamond Princess passenger speaks outhttps://t.co/upb0AJdQG7 — アクア・リウス (AQUARIUS) 🚀 (@CololoX) February 16, 2020

Evacuati gli americani, per gli altri prosegue il calvario. Gli aerei per canadesi e cittadini di Hong Kong stanno arrivando. L'Italia? Il ministro degli Esteri, Luigi DI Maio, ha spiegato che si sta organizzando in queste ore la missione di recupero, ma è evidente che non si tratta di un'azione imminente. Tra l'altro, tra i 35 italiani, 25 sono dell'equipaggio, compreso il comandante, ed è possibile che non se ne possano comunque andare. I più arrabbiati sono i passeggeri inglesi che sui social network stanno protestando perché il Regno Unito per ora non si è mosso. Anche gli americani, nonostante siano stati i primi ad andarsene, hanno protestato perché negli Stati Uniti dovranno comunque restare 14 giorni in quarantena.



Ultimo aggiornamento: 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA