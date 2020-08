Coronavirus, il bollettino: 479 nuovi casi e 4 morti. Picco di contagi in Veneto e Lazio

Salgono di 51 i casi di coronavirus in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, in calo dopo i 71 casi registrati nel giorno di Ferragosto: dei nuovi positivi il bollettino della Regione evidenzia che 31 sono asintomatici ed emersi per le attività di screening sul territorio, mentre 19 sono i contagi legati a persone, per lo più ragazzi, rientrati da vacanze. La maggior parte dei nuovi contagi si concentra nelle province di Reggio Emilia (15) e Modena (9): per 13 casi si tratta di ragazzi tornati da viaggi. Rientri non solo da Croazia, Grecia, Malta e Spagna - Paesi per i quali è obbligatorio fare un tampone al rientro - ma anche da altre località italiane e da Paesi come Marocco e Messico. Da ieri sono stati effettuati in regione oltre 3800 tamponi e più di mille test sierologici. I casi attivi sono 1805. Nessuna nuova vittima. Restano quattro i pazienti in terapia intensiva e scende ancora il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 74 (-1).

Toscana, 34 contagi da ieri

In Toscana sono 10.833 i casi di positività al Coronavirus, 34 in più rispetto a ieri (10 identificati in corso di tracciamento e 24 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 9.028 (83,3% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 469.408, 1.933 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 667, +5,4% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi, domenica 16 agosto, sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in Toscana. L'età media dei 34 casi odierni è di 41 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 54% è risultato asintomatico, il 27% pauci-sintomatico , il 14% con sintomatologia lieve e il 5% con sintomatologia severa.Sono 9 i casi rientrati dall'estero, di cui 6 per motivi di vacanza (più 1 contatto). 4 casi sono invece relativi a rientri in toscana da altre città d'italia (più 4 contatti), 2 infine i casi collegati al cluster della discoteca Seven Apples Si ricorda che a partire dal 24/06/2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.381 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3 in più rispetto a ieri), 581 a Prato (2 in più), 775 a Pistoia (3 in più), 1.085 a Massa (7 in più), 1.444 a Lucca (4 in più), 979 a Pisa (5 in più), 506 a Livorno (8 in più), 735 ad Arezzo (1 in più), 452 a Siena (1 in più), 424 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Lombardia, 61 casi positivi e tre morti

Sono 61 i nuovi casi positivi (33 meno di ieri) per coronavirus in Lombardia, di cui 5 'debolmente positivì e nessuno a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono solo 4.882. Tre decessi portano a 16.840 il totale complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia. Lo rende noto Regione Lombardia. Aumentano guariti e dimessi (+38). Salgono a 13 le persone ricoverate in terapia intensiva (+1), mentre scendono a 147 quelle non in terapia intensiva (-2). Per quanto riguarda le province, 25 casi si sono verificati a Milano (di cui 15 in città), 5 a Bergamo, 9 a Brescia, 2 a Lecco, 1 a Como, 3 a Mantova, 5 a Monza Brianza, 1 a Sondrio e 2 a Varese. Nessun caso nelle province di Cremona, Lodi e Pavia.

