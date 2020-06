Coronavirus, nel Lazio solo 3 nuovi positivi. L'assessore: «Focolai a Roma sono sotto controllo». La Procura apre un'inchiesta

Coronavirus, i dati del Lazio aggiornati a oggi 15 giugno, come comunicato dall'assessorato alla Sanità della Regione sulla pagina Facebook dedicata. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono solo 3, di cui 1 a Roma e 2 nella provincia della Capitale (questi ultimi legati al cluster del San Raffaele). Nessun caso nelle province di Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo.

«Sono stati eseguiti 108mila test sierologici con una prevalenza del 2,4% di IgG, una circolazione intorno al 3% che era il dato che ci aspettavamo. Sono 160 i tamponi positivi, tutti asintomatici», ha detto l'assessore Alessio D'Amato durante una conferenza stampa all'Inmi Spallanzani di Roma, illustrando i risultati dell'indagine regionale di sieroprevalenza. «I focolai a Roma sono sotto controllo», ha aggiunto l'assessore.

La Procura di Roma ha aperto un'indagine in relazione al focolaio registrato all'interno della struttura Ircss San Raffaele della Pisana.

Il fascicolo d'indagine al momento è senza ipotesi di reato né indagati. I magistrati di piazzale Clodio da alcuni giorni hanno affidato gli accertamenti ai carabinieri del Nas per verificare eventuali anomalie o irregolarità nelle procedure di sicurezza.

I DATI NEL DETTAGLIO

Asl Roma 1 – 1 nuovo caso positivo. 2 decessi. 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Tutti i tamponi effettuati al Santa Maria della Pietà per il centro Rai Saxa Rubra ieri sono negativi;

Asl Roma 2 – Non si registrano nuovi casi positivi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 5 – 2 nuovi casi positivi riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana;

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 58 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant’Andrea - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda ospedaliera San Camillo - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Policlinico Umberto I – 29 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. 1 paziente guarito. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario;

Policlinico Tor Vergata – 13 pazienti ricoverati. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;

Policlinico Gemelli - 55 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 9 in terapia intensiva;

Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO - Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Istituto Zooprofilattico - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - i pazienti ricoverati al centro Covid di Palidoro restano 5, tutti in buone condizioni generali. Ad oggi, oltre 200 pediatri del territorio ed ospedalieri hanno usufruito del servizio di teleconsulto pediatrico.

