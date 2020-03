Mascherina 1522, il nome in codice per denunciare la violenza domestica

violenze domestiche sono aumentate in modo preoccupante.



le conseguenze che le restrizioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus possono avere nei contesti familiari segnati dalla presenza di maltrattamenti e violenze

numero verde antiviolenza e stalking 1522





Coronavirus, “mascherina 19” la parola in codice per le vittime di violenza: così possono chiedere aiuto in farmacie Luciana Lamorgese, della Famiglia e delle Pari opportunità Elena Bonetti, del Lavoro Nunzia Catalfo, dell'Economia Roberto Gualtieri, della Giustizia Alfonso Bonafede e della Salute Roberto Speranza.

Occorre evitare - si legge nella lettera - che il principio della tutela della vita umana, alla base delle ordinanze di restrizione, venga meno o si rovesci, al contrario, in una maggiore esposizione alla violenza per le donne e i loro figli, spesso minorenni, condannati a subire o ad assistere alla violenza. Ci uniamo, dunque, alla voce della ministra Elena Bonetti perché il numero abbia la più ampia diffusione e perché venga adottata ogni misura necessaria, nei luoghi di raccolta delle denunce e negli ospedali, perché si vigli in modo capillare sull’applicazione della normativa

Tra le firmatarie, Cristina Comencini, Laura Boldrini, Pina Picierno,

Beatrice Lorenzin, Tiziana Ferrario, Livia Turco, Anna Finocchiaro, Susanna Camusso, Elisa Ercoli, Anna Serafini, Bernardini de Pace.

L'isolamento, ma anche la paura. La casa protegge dal contagio ma non dalla violenza, per tante donne la quarantena rischia di diventare un inferno di botte, minacce e insulti senza nemmeno la possibilità di fuggire e chiedere aiuto. Telefonare al numero verde per le violenze, sempre in funzione. Ma come si fa se chi ti perseguita è lì accanto e controlla ogni movimento? IAnche l'Italia segue l'esempio. #mascherina 1522" è la campagna lanciata da "Staffetta democratica" per aiutare le vittime di violenza durante l'emergenza. É questo il grido di aiuto che sarà raccolto dalle farmacie e da qualsiasi presidio sanitario, facendo scattare l'intervento delle forze dell'ordine. Il nome in codice che in Italia consentirà alle vittime di denunciare l'abuso senza neanche dover fare una telefonata.«Abbiamo inviato una lettera al premierper richiamare l'attenzione sul», spiega l'avvocato Andrea Catizone, promotrice dell'appello insieme alla professoressa Fabrizia Giuliani, docente di Filosofia del Linguaggio alla Sapienza. «Lo Stato deve far sentire la sua vicinanza alle vittime, non abbandonarle in questo momento. É necessario ristabilire un filo di dialogo con le donne costrette in casa e in pericolo, riattivare la fiducia nelle istituzioni. E per questo abbiamo chiesto che sia promossa». Per chi non ha alcuna possibilità di chiamare, c'è il nome in codice #mascherina 1522La lettera ha già raccolto 500 firme ed è stata indirizzata, oltre che al premier Conte, anche alle ministre e ai ministri dell'Interno