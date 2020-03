Coronavirus, 8mila medici rispondono al bando per trovarne 300 da mandare negli ospedali del Nord

Come all'ospedale Parini di Aosta, i sacchi di plastica per l'immondizia indossati al posto dei camici idrorepellenti che non ci sono più.

È una carenza significativa perché le mascherine è più facile recuperarle e costruirle, i camici un pò meno - spiega il direttore sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta, Pier Eugenio Nebiolo - Dobbiamo proteggere i nostri operatori a contatto con i pazienti, altrimenti diventa poi difficile curarli

.

La stanchezza è grande, non soltanto quella fisica.

Torniamo a casa dal lavoro con il cuore stretto nella morsa del dolore, pensando a chi non ce l'ha fatta, a chi non ce la farà nonostante i nostri sforzi, pensando alle loro famiglie distrutte e alle nostre che ci guardano da lontano temendo un nostro crollo psicofisico

, dice la dottoressa Emanuela Cataudella, del pronto soccorso dell'ospedale San Carlo Borromeo di Milano. Non a caso l'ospedale Mauriziano di Torino ha attivato un Servizio di supporto psicologico per i dipendenti.

Una possibilità di ascolto, condivisione e supporto, al telefono o via Skype, in un periodo di destabilizzazione e di incertezza - spiega il presidio sanitario - che vede il personale sanitario impegnato in un grande sforzo di cura e solidarietà, ma anche di isolamento e frustrazione che ha delle ripercussioni sull'equilibrio emotivo«. Il mantra, negli ospedali, resta comunque »ce la faremo

.

Siamo impegnati quotidianamente, a vario livello e in differenti ruoli, nella gestione di questa 'imprevedibile calamità' - sottolinea Sciretti - Oggi, per una giusta causa e con l'orgoglio di chi si è sempre speso per proteggere la salute delle persone, teniamo duro. Noi, che non siamo gli eroi del momento ma i professionisti di sempre

.

