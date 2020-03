Coronavirus, in arrivo dalla Cina centinaia di infermieri e medici super esperti

L’Sos era stato lanciato dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana, nei giorni scorsi: “Abbiamo bisogno di medici e infermieri, cosí non ce la facciamo ad andare avanti”, aveva detto. E ora l’appello è stato raccolto proprio dalla Cina. Da Pechino, Wuhan, Shanghai, stanno per arrivare centinaia di infermieri e medici, super esperti del coronavirus. A breve partiranno due aerei per portare il personale sanitario in Italia. Il gruppo sarà composto da medici rianimatori e infermieri della Croce rossa e del governo cinese. Sono tutti volontari che hanno accolto la richiesta di aiuto lanciata dalla Lombardia.

“Faranno del loro meglio per assicurare forniture mediche e altra assistenza nella crisi del Covid-19”, ha spiegato il presidente Xi Jinping in una telefonata avuta in serata con il premier Giuseppe Conte. La Cina non sembra dimenticare l’aiuto che il nostro paese ha fornito dopo il devastante terremoto di Suchan.

La prefettura lombarda, intanto, ha diffuso un messaggio tra gli operatori, affinché garantiscano gli alloggi per i circa 400 sanitari in arrivo, chiedendo di mantenere dei prezzi calmierati.

