Coronavirus, Milano: 18enne ricoverato al San Raffaele, anche lui colpito dal Covid-19

Coronavirus, a Milano è stato ricoverato in rianimazione un ragazzo di 18 anni: anche lui è stato colpito dal Covid-19 ed è ora ricoverato all'ospedale San Raffaele. Ieri il bollettino ha fatto registrare in tutto 5.469 i positivi al coronavirus in Lombardia, ovvero «1.280 più di ieri». Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, in diretta Facebook. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.802 (585 più di ieri), 440 in terapia intensiva (+41), mentre i dimessi sono stati 646 ed è salito a 333 il numero dei decessi (66 in più rispetto a ieri).

Morto consigliere comunale a Piacenza. Nelio Pavesi, consigliere comunale di Piacenza della Lega, è morto all'ospedale dove era ricoverato da qualche giorno per aver contratto il coronavirus. Aveva 68 anni.

Mattia, il Paziente 1, respira da solo

Una notizia buona legata al coronavirus. Mattia, vale a dire «il Paziente 1, è stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva. È stato cioè 'stubato' in quanto ha iniziato a respirare autonomamente». Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. Il 38enne manager dell'Unilever è ricoverato a Pavia, mentre sua moglie, incinta di 8 mesi, è tornata a casa da qualche giorno dopo essere stata ricoverata al Sacco.

Nelle ultime ore le sue condizioni hanno fatto registrare un significativo miglioramento. Il «paziente 1» era stato trasferito al Policlinico pavese, in gravissime condizioni, nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio. Per due settimane le sue condizioni sono state considerate gravi, ma stabili, dai medici del San Matteo: ora è arrivato un significativo miglioramento che potrebbe rappresentare il primo passo verso la guarigione.



