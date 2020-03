Coronavirus, rivoluzione Poste: pagamento delle pensioni il 26 marzo, ecco le nuove modalità

Poste adotta «nuove modalità di pagamento delle pensioni», con un «carattere precauzionale», «introdotte con l'obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti» dopo l'esplosione del coronavirus. Le pensioni del mese di aprile, spiega l'azienda, verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello. Chi invece non può evitare di ritirare la pensione in contanti, nell'ufficio Postale, «dovrà presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario seguente: i cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo; dalla C alla D venerdì 27 marzo; dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo; dalla L alla O lunedì 30 marzo; dalla P alla R martedì 31 marzo; dalla S alla Z mercoledì 1 aprile».

Ultimo aggiornamento: 13:19

