Coronavirus, morta anestesista dell'ospedale di Portogruaro: ha contratto il virus in corsia

Coronavirus, morta l'anestesista Chiara Filipponi dell'ospedale di Portogruaro: ha contartto il virus in corsia. Chiara Filipponi, anestesista compagna da una vita del primario di Odontostomatologia Michele Capuzzo, a seguito di una grave malattia è deceduta all’ospedale di Mestre (Venezia).

Virus contratto in ospedale

Colpita da una grave malattia ed ora debilitata anche dal coronavirus. Queste le condizioni di Chiara Filipponi. Da circa un mese si trovava ricoverata all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove stava combattendo contro una grave malattia. E in quel fisico già così duramente provato, il Covid-19 ha avuto vita facile nell'attecchire. Com'è stato precisato dall'Azienda sanitaria, il contagio dal coronavirus è avvenuto mentre si trovava nel nosocomio mestrino, per cui non c'è stata le necessità di prendere alcuna misura nel territorio della Ulss 4.





