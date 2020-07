Provincia di Frosinone, il coronavirus va e viene: due casi positivi ma sono stati già isolati

Sparisce per giorni, poi ricompare. Va e viene il virus in provincia di Frosinone. E così, dopo giorni in cui si era tornati a quota zero, ora si registrano altri due casi positivi di coronavirus. Lo ha reso noto la Regione Lazio nel consueto bollettino quotidiano. Un dato che prova due cose: il virus circola ancora, ma le autorità sanitarie sono in grado di isolare i contagi in tempi molto veloci.

Nel complesso la giornata, nel Lazio, fa registrare 16 casi e due decessi. Di questi sette sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, quattro da Pakistan, un caso da Romania e un caso da India.

Ultimo aggiornamento: 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA