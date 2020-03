Coronavirus, stop ai traghetti passeggeri per la Sicilia, via libera solo per le merci. Bozza dl: niente processi fino al 15 aprile

Vengono rinviate le udienze e sono sospesi i termini «nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 15 aprile 2020». Lo prevede la bozza di decreto sul Coronavirus che è sul tavolo del Cdm. Viene così prorogato il rinvio già previsto fino al 22 marzo. La norma specifica che la sospensione vale anche per la prescrizione e per i termini di durata massima della custodia cautelare e delle altre misure coercitive e interdittive. Previsto il ricorso alle notifiche telematiche anche in deroga al codice di procedura penale. Una sintesi che fa presagire a un'estensione anche di altri provverimenti oltre il 3 aprile, fissata come data nell'ultimo decreto.

A seguito della richiesta pervenuta ieri sera da parte della Regione Sicilia, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato nella notte il Decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia. Regolare, invece, il trasporto merci. Lo rende noto un comunicato del Mit. L'obiettivo delle misure inserite nel Decreto è quello di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, limitando al massimo il rischio di possibili fonti di contagio provenienti dall'esterno della Sicilia, si legge nella nota.

Coronavirus, Air Thaiti volo record non stop da Pacifico a Francia per rimpatri

Nel decreto, si specifica che le persone possono viaggiare su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze, previa autorizzazione del Presidente della Regione. E, ancora, sono consentiti gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa, per comprovate esigenze di lavoro, di salute o per situazioni di necessità.

Il trasporto aereo delle persone, da e verso la Sicilia, è assicurato soltanto per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania, mediante due voli A/R Roma-Catania e due voli A/R Roma-Palermo, uno meridiano e l'altro antimeridiano, con sospensione di tutti gli altri voli compresi quelli internazionali. Per i collegamenti ferroviari diurni è previsto il mantenimento dei collegamenti minimi essenziali mediante un treno giorno intercity Roma/Palermo e viceversa.Sono soppressi, infine, i servizi automobilistici interregionali.

Ultimo aggiornamento: 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA