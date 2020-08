Corsa in ospedale per partorire d'urgenza: i medici scoprono che è positiva al Covid-19. Tamponi a tappeto e reparto svuotato per sanificazione

Ultimo aggiornamento: 14:06

Trasportata d'urgenza in ospedale per un parto cesareo, una giovane donna è risultata poi positiva al tampone per l'individuazione del coronavirus nel reparto di Ginecologia dell'ospedale “Di Venere” di Bari . La ragazza ha partorito e le sue condizioni di salute sono buone, ma nel reparto sono scattate le misure di sicurezza per evitare contagi. La neomamma è in isolamento, mentre su tutto il personale sanitario e su parenti e amici sono già stati effettuati i tamponi che, al momento, risultano negativi e saranno ripetuti.La Asl di Bari ha cautelativamente attivato anche i protocolli di verifica interni, per appurare che siano state rispettate alla lettera le misure di sicurezza anti-contagio. E ha autorizzato la dimissione di tutte le pazienti ricoverate nel reparto, per procedere alla sanificazione.