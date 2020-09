Crema, sospetto caso di Covid in un asilo: tutta la classe finisce a casa in isolamento

Un bambino ha la febbre, tutta la classe finisce in isolamento a pochi giorni dalla prima campanella. Nella scuola dell'infanzia comunale Iside Fraceschini di Crema (Cremona) è scattato il protocollo anti-Covid, con tutta la classe del piccolo lasciata a casa, come prevedono le norme sanitarie. Secondo quanto riporta oggi La Provincia di Cremona, a segnalare la temperatura sono stati, correttamente, i genitori prima dell'uscita da casa verso la scuola dell'infanzia comunale Iside Franceschini.

Per il bambino niente di grave, solo qualche linea di febbre, ma ora i genitori dovranno avvisare il pediatra e il medico di famiglia, e in attesa dell'esito del tampone sul minore tutta la sezione dovrà rimanere a casa a scopo precauzionale. Se il tampone sarà negativo torneranno tutti subito in classe, se sarà positivo saranno necessari tempi ben più lunghi.

