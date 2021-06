Covid Italia, bollettino oggi 11 giugno 2021: 1.901 casi e 69 morti, tasso di positività a 0,9%

Covid Italia, il bollettino di oggi 11 giugno 2021. Sono 1.901 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.079. Sono invece 69 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 88. Sono 217.610 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 205.335. Il tasso di positività è 0,9%, stabile rispetto a quello registrato ieri (1%). Sono 597 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 29 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 21 (ieri erano stati 30). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.876, in calo di 277 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 160.766 persone (-3.764).

In Sicilia sono stati rilevati 273 casi, in Lombardia 270 e in Campania 199. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.241.760, i morti 126.924. I dimessi ed i guariti sono invece 3.949.597, con un incremento di 5.893 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 165.239, in calo di 4.070 nelle ultime 24 ore.

I dati delle Regioni

Lombardia

In Lombardia sono 270 i nuovi casi positivi registati nelle ultime 24 ore (0,7%). Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive e nei reparti e in provincia di Cremona non si registrano nuovi positivi. Questi i principali dati contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione Lombardia. I tamponi effettuati sono stati 35.978, dei quali 19.417 molecolari e 16.561 antigenici; il totale arriva a quota 11.030.822. I pazienti guariti/dimessi ammontano in tutto a 786.849 (+729), di cui 1.999 dimessi e 784.850 guariti. I pazienti in terapia intensiva sono 122 (-8), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 660 (-61). Cinque i decessi, per un totale complessivo di 33.707.

Campania

Sono 199 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania. I tamponi molecolari analizzati sono 8.686. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 11 nuovi decessi, 3 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 8 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia è 7.326. I nuovi guariti sono 648. In Campania sono 40 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 467 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Lazio

Sono 7.364 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 512 ricoverati, 103 in terapia intensiva e 6.749 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 328.498, i morti 8.254 su un totale di 344.116 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Veneto

Restano bassi anche nell'ultimo report della Regione i contagi Covid in Veneto. Sono 77 i nuovi casi di positività riscontrati con i tamponi nelle ultime 24 ore; si registrano anche 3 decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 424.461, quello delle vittime a 11.599. Prosegue la discesa dei dati clinici, un trend in atto da molte settimane. Gli attuali positivi sono 6.068 (-117); negli ospedali vi sono 404 ricoverati in area non critica (-48), e 57 (-1) nelle terapie intensive.

Basilicata

Sono 52 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 688 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 55. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 2.970 (-3). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 42 (dato invariato) di cui nessuno in terapia intensiva. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.335 somministrazioni.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.469 test sono state riscontrate 23 positività al Covid 19, pari allo 0,42%. Nel dettaglio, dall'analisi di 3.735 tamponi molecolari sono stati rilevati 19 nuovi contagi (di cui 6 da migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività dello 0,51%; da 1.734 test rapidi antigenici 4 (0,23%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 3 mentre quelli negli altri reparti scendono a 17 (-3). Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.794, con la seguente suddivisione territoriale: 818 a Trieste, 2.008 a Udine, 675 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 93.247, i clinicamente guariti 5.640, mentre le persone in isolamento scendono a 4.621 (-12). Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.322 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.309 a Trieste, 50.705 a Udine, 21.017 a Pordenone, 13.082 a Gorizia e 1.209 da fuori regione. Tra i 23 casi riscontrati oggi, anche la positività di un operatore tecnico dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.

Sardegna

Curva dei contagi da Covid stabile in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 21 nuovi casi (ieri 19) e due decessi (1.483 in tutto). Complessivamente sono 56.977 le positività accertate nell'Isola dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.334.261 tamponi, con un incremento di 3.340 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività è dello 0,6 per cento. Continuano a svuotarsi negli ospedali i posti letto Covid. Sono infatti 83 (-4) le persone attualmente ricoverate in area medica, mentre è stabile il numero dei pazienti (5) in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.985, i guariti in totale 43.421 (+79). Sul territorio, dei 56.977 casi positivi accertati, 14.916 (+3) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.667 nel Sud Sardegna, 5.161 a Oristano, 10.944 (+10) a Nuoro, 17.275 (+8) a Sassari.