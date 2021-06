Covid Italia, bollettino oggi 23 giugno: 951 casi e 30 morti: tasso di positività allo 0,5%

Covid Italia, il bollettino di oggi 23 giugno 2021. Sono 951 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 835. Sono invece 30 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 31. Sono 198.031 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 192.882. Il tasso di positività è dello 0,5%, ieri era stato dello 0,43%.

Lazio, nuovo consenso informato per la seconda dose Astrazeneca: cosa cambia

I dati delle regioni

TOSCANA - Sono 50 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana (45 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico), che portano a 243.984 i casi registrati dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 50 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa (14% ha meno di 20 anni, 32% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 87,5 anni.

VENETO - Numeri Covid sempre più bassi in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono solo 49 i nuovi contagi rintracciati dai tamponi (una prevalenza dello 0,21%), e due le vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti, ovvero dei positivi al virus SarsCov2 trovati con il sistema di contact tracing, sono 425.062, quello dei decessi 11.611. Prosegue la discesa dei dati ospedalieri. I malati Covid ricoverati sono complessivamente 304 (-16) - inferiore al 10% del picco di ricoveri registrato nel dicembre 2020 - dei quali 272 (-16) nelle normali aree mediche, e 32 (invariato) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono scesi a 4.896.

PIEMONTE - In Piemonte sono 51 i casi di Covid riportati oggi dal bollettino dell'Unità di crisi della Regione. Il tasso di positività è dello 0,4% rispetto i 14-242 tamponi diagnostici processati dai laboratori (7.997 antigenici), Non c'è stato alcun morto, +179 i guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (- 2 rispetto a ieri), negli altri reparti 200 (- 8). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.110, gli attualmente positivi 1.333.

BASILICATA - In Basilicata sono 13 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 671 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati nelle ultime 24 ore sono 79. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 31 (+2) di cui nessuno in terapia intensiva. Gli attuali positivi sono 886, dato aggiornato dopo un ricalcolo dei guariti/negativizzati. Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 4.373 dosi.

EMILIA ROMAGNA - Sono 55 i nuovi positivi al Coronavirus su quasi 16.500 tamponi eseguiti in Emilia- Romagna (0,3%) nelle ultime 24 ore e non si registra nessun decesso. Aumentano i guariti (+517), calano casi attivi (-462) e ricoveri (-7), mentre le vaccinazioni hanno raggiunto quota 3.553.965 per dosi somministrate, 1.289.972 per persone che hanno completato il ciclo. Il 95% dei casi attivi (4.438) è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L'età media nei nuovi positivi, 21 asintomatici, è di 42,7 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con nuovi 12 casi più 5 nell'Imolese, e Modena e Forlì-Cesena con 10 casi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 32 (-2 rispetto a ieri), 203 quelli negli altri reparti Covid (-5).

ABRUZZO - Sono 20 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.042 tamponi molecolari: è risultato positivo lo 0,66% dei campioni. Dopo tre giorni senza decessi, ci sono altri due morti: il bilancio delle vittime sale a 2.511. Ancora in calo i ricoveri, che passano dai 43 di ieri ai 37 di oggi. Le due vittime sono due donne, di 51 e 90 anni, entrambe della provincia di Teramo. I nuovi positivi hanno età compresa tra 7 e 86 anni. Gli attualmente positivi sono 1.084 (-52): 35 pazienti (-6) sono ricoverati in ospedale in area medica e due (invariato, con un nuovo accesso) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 1.047 (-46) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 71.060 (+70).

MARCHE - Sono 15 i positivi al covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche tra le 1.375 nuove diagnosi (1,1%): sette nella provincia di Macerata, 4 nella provincia di Ancona,2 nella provincia di Fermo, 1 nella provincia di Pesaro Urbino, 1 nella provincia di Ascoli Piceno e nessuno di fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.662 tamponi: 1.375 nel percorso nuove diagnosi (di cui 455 screening con percorso Antigenico) e 1.287 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,1%).

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e un nuovo contagio da Covid-19 in Valle d' Aosta che porta il totale complessivo delle persone colpite da virus da inizio epidemia a 11.676. I positivi attuali sono 38, -7 rispetto a ieri, di cui uno ricoverato in ospedale e 37 in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono oggi 11.165, +8 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 137.485, +297, di cui 37.576 processati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d' Aosta da inizio emergenza sono 473.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.046 tamponi molecolari sono stati rilevati 9 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,22%. Sono inoltre 1.399 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non sono stati rilevati casi. Oggi si registra un decesso pregresso; per il secondo giorno consecutivo non risultano esserci più persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono stabili e pari a 9 unità.

CAMPANIA - Sono 110 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.386 test molecolari esaminati ieri: ne deriva un tasso di incidenza dell'1,31 in leggero rialzo rispetto all'1,27% precedente. Nel bollettino dell'Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, si segnalano anche 2 nuove vittime. Contrariamente a quanto riportato in precedenza dall'Unità di Crisi, è in calo l'occupazione delle terapie intensive, a quota 22 (-1) e continua il calo anche dei posti letto di degenza, oggi 257 (-17).