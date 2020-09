Covid, altri nuovi 43 casi su 1600 test. Ventidue nella sola provincia di Bari. Due i decessi

Ultimo aggiornamento: 17:46

Altri nuovi 43 casi covid registrati nella giornata di oggi su poco più di 1600 test effettuati, di questi ben 22 sono in provincia di Bari . I numeri odierdi del bollettino della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, registrano 1.649 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati22 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 14 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 fuori regione.1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 328.329 test.4.137 sono i pazienti guariti.1.197 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.899, così suddivisi:2.135 nella Provincia di Bari;477 nella Provincia di Bat;714 nella Provincia di Brindisi;1.440 nella Provincia di Foggia;701 nella Provincia di Lecce;382 nella Provincia di Taranto;49 attribuiti a residenti fuori regione;1 provincia di residenza non nota.«Il nostro Dipartimento di prevenzione ha registrato oggi 22 casi di positività al SARS - CoV- 2 in provincia di Bari, di cui 20 sono contatti stretti di casi già individuati e monitorati - ha dichiarato il dg della Asl di Bari Antonio Sanguedolce - Degli altri due casi positivi, uno fa riferimento ad un rientro dalla Francia e l’altro è stato rilevato nel corso di attività di triage del pronto soccorso”.«Sono 5 i casi positivi registrati oggi nella provincia Bat, di cui 3 riconducibili a casi di positività registrati nei giorni scorsi e 1 proveniente dalla Sardegna. Su un altro caso sono in corso le indagini a cura del dipartimento di prevenzione», dichiara il direttore generale della Asl Bat Alessandro Delle Donne.Dichiarazione del Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla: «Sono 14 le nuove positività registrate in provincia di Foggia. Si tratta di: 8 persone sintomatiche; 4 contatti di casi già noti; 2 persone individuate durante l'attività di screening».Dichiarazione del Dg Asl Lecce, Rodolfo Rollo: «Il caso registrato oggi dal nostro Dipartimento di prevenzione riguarda un residente in provincia di Lecce su cui sono in corso le indagini epidemiologiche».