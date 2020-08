Coronavirus, allarme per i ragazzi positivi di ritorno da Grecia, Malta e Croazia: oltre 50 in due giorni

Il viaggio con gli amici, dopo la maturità o i mesi chiusi in casa. Ma per tanti il ritorno diventa un incubo: positivi al Covid. Negli ultimi due giorni una cinquantina di ragazzi hanno scoperto di aver contratto il virus dopo la vacanza in Grecia, Croazia, Malta, Albania.

E adesso è allarme per i viaggi a rischio dei più giovani. Cinque ragazzi salentini oggi sono risultati positivi dopo la vacanza in Grecia per la maturità. «Due sono di Muro Leccese, uno di Maglie, uno di Squinzano e un altro si Sanarica – afferma il sindaco Antonio Donno – e ora sono tutti isolamento, insieme ai loro famigliari, dopo i controlli eseguiti dall’Asl che ha ricostruito i contatti. Ma da quanto emerso dalle nostre attività, al viaggio in Grecia avrebbero partecipato non solo ragazzi pugliesi, ma anche altri provenienti da diverse regioni e ciò dovrebbe far scattare verifiche a più ampio raggio». Parla il sindaco «La positività al Covid è stata scoperta solo grazie allo zelo del genitore di uno dei ragazzi che ha fatto sottoporre il figlio, a sue spese, al tampone. Dopo l’esito positivo del test è scattato il protocollo per il rintraccio degli altri componenti della comitiva e di tutte le persone con cui sono stati in contatto».

C'è anche un 19enne di Corigliano-Rossano ( Cosenza) tra i ragazzi risultati positivi al Covid-19 al rientro da una vacanza in Croazia l'ultima settimana di luglio. Il ragazzo è stato contattato dall'Asp di Bologna, che ha consigliato l'isolamento perché venuto in contatto stretto con un amico, anch'egli in vacanza in Croazia e trovato positivo al coronavirus. I sanitari della task force di Cosenza, allertati dai colleghi bolognesi, hanno immediatamento fatto il tampone al ragazzo che è risultato positivo. Messi in isolamento i genitori, i quali, nelle prossime ore, saranno sottoposti al tampone rinofaringeo. Intanto, la task force dell'Asp cosentina ha avviato l'indagine epidemiologica, che consentirà di risalire a tutti i contatti che il ragazzo ha avuto dal suo rientro in Calabria con familiari e amici.

Ieri 8 giovani positivi a Roma, tornati da una vacanza a Malta. E nel siracusano 11 ragazzi di ritorno da Malta sono risultati positivi. Una storia simile è quella di alcuni ragazzi della Toscana, risultati positivi ieri. Si tratta di giovani che abitano tra a Arezzo e provincia: facevano tutti parte di una comitiva che ha trascorso le vacanze sull'isola graca di Corfù. In totale 11 ragazzi a cui si aggiunge la mamma 50enne di uno di loro.

Sarebbe partito, poi, da un giovane dominicano di ritorno a Vercelli da Santo Domingo, che avrebbe poi diffuso l'infezione tra alcuni connazionali nel corso di una serata trascorsa in discoteca, il focolaio che negli ultimi giorni ha fatto registrare un'impennata di contagi in Piemonte. I nuovi positivi, tutti giovani e asintomatici, sono stati presi in carico dal Servizio di Igiene e Salute Pubblica dell'Asl di Vercelli.

Ultimo aggiornamento: 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA