Crolla traliccio su Ponte della Libertà: Venezia isolata per 8 ore da terraferma

Sul posto hanno lavorato tre squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio dell'autogru per il ripristino delle condizioni di sicurezza e il ripristino della viabilità.



Il traliccio caduto è stato posto sotto sequestro. La Procura ha aperto un'inchiesta che dovrà accertare se vi siano responsabilità: il pilone è certamente caduto per il vento forte, ma tuttavia il vento non era un uragano, non era un vento eccezionale e imprevedibile, il Ponte della Libertà è sempre stato molto esposto ai venti, anni fa volò sulla carreggiata anche la pavimentazione della pista ciclabile a sbalzo. I piloni che reggono la segnaletica, che fa vela al vento, dovrebbero essere progettati per reggere anche venti forti e molto forti, senza mettere a rischio la vita delle decine di migliaia di persone che tutti i giorni ci passano sotto.

Tutti i servizi e le reazioni sul Gazzettino in edicola il 26 febbraio

Domenica 25 Febbraio 2018, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 08:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Tragedia sfiorata sula Venezia. Uno deiche reggono i grandi cartelli di segnaletica stradale che sovrastano la carreggiata in direzione Venezia è crollato all'improvviso, alle 11 e un quarto di ieri mattina, sotto le, vento forte ma non certo da uragano. Solo per la prontezza di un autista di autobus e degli automobilisti di passaggio, uno dei quali si è fermato a pochi centimetri dal pilone, l'evento non si è trasformato in una strage. A parte lo spavento provato nel vedersi precipitare addosso la gigantesca struttura, nessuno si è fatto male. Tutti i veicoli sono riusciti a fermarsi in tempo e nessuno si è ferito. Il pilone è caduto di traverso al Ponte, ostruendo completamente entrambe le carreggiate, da e per Venezia.La città è rimasta. Soltanto poco dopo le 15, infatti, è stata riaperta la carreggiata in direzione Mestre, mentre quella in direzione Venezia è rimasta chiusa fino alle 19.30 quando finalmente il Ponte è stato completamente riaperto al traffico. Per tutta la giornata l'unico modo di raggiungere Venezia dalla terraferma è stato utilizzare il treno.Il gigantesco traliccio è stato rimosso alle 16.30 ma i tecnici hanno dovuto lavorare per ore per ripristinare i danni che il pilone, cadendo, ha provocato alla. Per fortuna non lo ha tranciato, ma anche questo poteva trasformarsi in tragedia, lo ha spiegato Marco Agostini, capo della polizia locale: perché il cavo di alimentazione elettrica è teso con una forza di decine di tonnellate e se venisse tranciato, il colpo di frusta sarebbe stato devastante.La violenza del vento gelido che sta investendo la città ha provocato il crollo secondo le prime informazioni. L’incidente è avvenuto alle 11.15. Il crollo non ha miracolosamente coinvolto nessun mezzo in transito in«All’improvviso il bus ha frenato e ci siamo ritrovati a pochi metri dal pilone crollato – racconta una testimone che si trovava a bordo del bus dellache ha evitato per un soffio di venire schiacciato –. La due macchine che si trovavano davanti a noi si sono fermate a pochi centimetri dal traliccio».Il traffico in direzione Venezia è stato subito interrotto. Sul posto Vigili del fuoco e polizia locale.