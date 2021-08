Doglie in autostrada, la donna incinta viene soccorsa e partorisce in ambulanza

Una donna che stava andando a Pisa per un controllo sulla gravidanza, giunta quasi al termine, è stata colta dalle doglie mentre percorreva l'autostrada A12 insieme al marito. Alla fine, la donna è stata soccorsa e ha partorito in ambulanza, durante la corsa in ospedale.

La donna ha dato alla luce una bambina: entrambe stanno bene. È accaduto oggi nei pressi di Migliarino: appena capito cosa stesse succedendo, la coppia, toscana, ha accostato e ha chiesto aiuto al 118.

L'infermiera della centrale operativa ha tranquillizzato la donna e guidato telefonicamente il travaglio in attesa che l'ambulanza la raggiungesse con un medico. Un volta a bordo, alle 19.45, durante il trasferimento all'ospedale di Pisa, la donna ha partorito una bambina. Mamma e figlia sono in ottime condizioni di salute anche se restano ricoverate in osservazione.