Domenica 13 Ottobre 2019, 13:42 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2019 20:49

Una pattuglia del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale ha fermato un cittadino di nazionalità russa all'interno del Colosseo. L'uomo, un turista di 35 anni in Italia con moglie e figlio, è stato individuato tra la folla mentre faceva volare un drone sopra l'Anfiteatro Flavio. Gli agenti lo hanno accompagnato presso il Comando di via della Greca, dove è stato denunciato per il mancato rispetto del divieto di sorvolo sulla Capitale.