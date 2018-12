Etna, continua l'eruzione: la terra trema ancora, cinque scosse nella notte

È stato riaperto, con limitazioni operative, l'aeroporto catanese di Fontanarossa che da ieri subisce chiusure dello spazio aereo. Per ora sono consentiti 4 movimenti aerei l'ora. Non ci sono partenze, quindi potranno arrivare quattro velivoli l'ora. Sono continuate intanto nella notte e anche in mattinata le scosse di terremoto sul vulcano registrate dall'Ingv. La zona dove i tremori sono maggiormente avvertiti è quella di Zafferana Etnea. Dalla mezzanotte sono state registrate 5 scosse, di cui due con epicentro Regalna (Catania).

Prosegue anche il giorno di Natale l'eruzione dell'Etna con intenso sciame sismico annesso. Tra le decine di scosse di terremoto, ieri sera alle 20:26 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ne ha registrata una di magnitudo 4 con ipocentro a soli 2 km di profondità ed epicentro 7 km a nordest di Ragalna, in provincia di Catania. Alle 17:50 se ne era registrata un'altra di magnitudo 4.3, con epicentro 6 km a ovest di Zafferana Etnea (Catania). Diverse anche le scosse di magnitudo 3.