Fase 2, Vissani: «Riaprire i ristoranti con plexiglass e mascherine è una farsa»

Covid-19 Italia bollettino: 548 malati in meno, 203.591 casi totali (+2.086), 71.252 guariti (+2.311), 27.682 morti (+323)

Coronavirus, mascherine e guanti buttati per strada e in mare: ecco come smaltirli correttamente



«Ma per piacere! Ma come si fa a riaprire un locale, con il plexiglass tra un cliente e l'altro, con le mascherine, con i tavoli distanti due metri... io lo spazio ce l'ho, ma come fanno i ristoratori nei centri storici delle grandi città? A Roma come a Milano, a Firenze o a Napoli, la maggior parte dei ristoranti, trattorie e osterie, sono piccoli locali, come li sistemano i clienti in mezzo alle barriere? Si vede che parlano di cose che non conoscono, ma allora le studiassero...». Rincara Vissani: «Ma il problema principale non è neanche quello legato alle misure di sicurezza, anche perché nessuno di noi vuol far contagiare un cliente, un cuoco o un cameriere. La questione numero uno riguarda la mancanza di aiuti concreti da parte dello Stato. Almeno dateci una mano vera a riaprire: io ho perso sei matrimoni, decine di serate, ho due ristoranti chiusi e chi li paga diciotto dipendenti a Baschi (il Comune umbro, in provincia di Terni, dove in mattinata ha restituito simbolicamente le chiavi al sindaco, assieme ad altri gestori di ristoranti, bar e pasticcerie; ndr)? Non bisogna fare i furbi, al governo o nei partiti...». Gianfranco Vissani non ci sta: «Riaprire i ristoranti nei tempi e nei modi ipotizzati dal Governo è una farsa: tanto vale, allora, restare chiusi - dice all'Adnkronos - Intanto, per protesta, ho restituito simbolicamente le chiavi del mio locale in Umbria al sindaco».«Ma per piacere! Ma come si fa a riaprire un locale, con il plexiglass tra un cliente e l'altro, con le mascherine, con i tavoli distanti due metri... io lo spazio ce l'ho, ma come fanno i ristoratori nei centri storici delle grandi città? A Roma come a Milano, a Firenze o a Napoli, la maggior parte dei ristoranti, trattorie e osterie, sono piccoli locali, come li sistemano i clienti in mezzo alle barriere? Si vede che parlano di cose che non conoscono, ma allora le studiassero...». Rincara Vissani: «Ma il problema principale non è neanche quello legato alle misure di sicurezza, anche perché nessuno di noi vuol far contagiare un cliente, un cuoco o un cameriere. La questione numero uno riguarda la mancanza di aiuti concreti da parte dello Stato. Almeno dateci una mano vera a riaprire: io ho perso sei matrimoni, decine di serate, ho due ristoranti chiusi e chi li paga diciotto dipendenti a Baschi (il Comune umbro, in provincia di Terni, dove in mattinata ha restituito simbolicamente le chiavi al sindaco, assieme ad altri gestori di ristoranti, bar e pasticcerie; ndr)? Non bisogna fare i furbi, al governo o nei partiti...».

Un aiuto può arrivare con catering, consegne a domicilio e pasti da asporto? «Ma dove sono tutti questi ragazzi, non 'in nerò, che trasportano questi cibi? - osserva Vissani - E soprattutto, dove sono i clienti che vengono in dieci e mi chiedono di 'fare due fettuccinè e portarle magari a distanza di chilometri e rispettando i gradi del caldo e del freddo? Ma ci rendiamo conto che è una grande str...zata?». E allora, che si fa? «Si fa che lasciateci pure chiusi per altri due mesi ma dateci gli aiuti seri per riaprire - risponde lo chef - Bisogna essere concreti: non chiediamo soldi allo Stato, ma fateci pagare le tasse fra due anni. O si pensa che se apriamo il primo giorno di giugno abbiamo già tutti i locali pieni? Tra paura e sospetti, barriere e mascherine? E senza turisti? E con i macchinari da revisionare, dopo tanto tempo fermi? Gli aiuti devono essere per noi non per le banche».

Ultimo aggiornamento: 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA