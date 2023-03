Ripreso in un video che ha spopolato sul web la folle sfida fra due Ferrari nelle strade di Osimo: al volante due amici in vacanza nelle Marche. Due supercar, una rossa a benzina e una blu ibrida: valore complessivo 700mila euro. Solo che non erano nell’autodromo di Monza e non c’era in corso una gara tra auto sportive. Erano in via Molino Basso, vicino al parco commerciale La Coccinella a Osimo, in mezzo alle altre auto.

Un rettilineo che collega da una parte la rotatoria su via Montefanese, dall’altra via Molino Mensa. Qui verso le 12 di ieri le Ferrari guidate da due turisti del nord Europa hanno pericolosamente viaggiato ad almeno 130 km/h. Dirigendosi verso il bivio con via Molino Mensa le due supercar a quella pericolosa velocità non sono naturalmente riuscite a "tenere" la curva a sinistra. Hanno tirato dritto decollando nel campo: un piccolo rialzo del terreno che le ha catapultate una dietro l’altra addosso alla recinzione di una nuova e lussuosa villa. Una ha rischiato di finire nella piscina. Proprio le immagini della videosorveglianza della villa hanno immortalato lo spettacolare fuoristrada, con la prima Ferrari rossa che si è schiantata sul muro perimetrale e l’altra blu che è letteralmente volata contro la recinzione. Diversi i pezzi di carrozzeria, anche di grosse dimensioni, finiti nel giardino e dentro la piscina, dove per fortuna in quel momento non c’era nessuno.

Miracolati non solo gli altri automobilisti che si trovavano in zona (nel video se ne vede uno), ma anche i due conducenti delle Ferrari. Quello con la F12 Berlinetta rossa (valore 300mila euro), un olandese di 56 anni (I.C.P.M. le sue iniziali) è uscito da solo dall’abitacolo, praticamente illeso. A bordo della SF 90 blu (valore 400mila euro) c’era una coppia belga, D.V.L. di 47 anni e la compagna, K.B. di 38 anni, entrambi rimasti feriti nell’impatto con la recinzione, talmente violento che la supercar ha preso fuoco, ma entrambi sono riusciti a mettersi in salvo. Inizialmente si era alzata da Torrette l’eliambulanza, ma poi i soccorritori arrivati con l’automedica dall’ospedale di Osimo, constatato che i feriti non erano gravi, l’ha fatta rientrare. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Osimo, che ha non ha trovato alcuna traccia di frenata sull’asfalto, come poi confermato dal video della sorveglianza privata. A quanto pare si tratta di amici che erano in villeggiatura nella zona, ospiti di un imprenditore.

La Ferrari rossa risulta di proprietà dell’olandese che la guidava, mentre in quella blu nell’incendio sono andati distrutti i documenti. La polizia locale deve risalire all’intestatario, oltre che interrogare l’autista che ieri sera ancora era in osservazione a Torrette. Ai due conducenti è stata emessa la multa per perdita di controllo del mezzo (sanzione amministrativa irrisoria da neanche 100 euro se scontata per pagamento immediato), mentre l’eccesso di velocità può essere contestato solo con la strumentazione tecnologica.

Gli agenti comunque approfondiranno per capire se ci sono anche gli estremi penali della corsa clandestina tra i due. Di certo sui social ieri sono stati tantissimi i messaggi di sdegno per il rischio corso. Sul posto anche il sindaco Pugnaloni che ha parlato col titolare della villa danneggiata assicurandogli che chiederà di installare un guardrail a protezione della curva.