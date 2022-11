Si fingeva medico per spacciare farmaci oppioidi: arrestato dopo che una ragazza era finita in coma farmacologico

Comprava farmaci che poi vendeva in nero, falsificando ricette mediche compilate da veri dottori, del tutto ignari del truffa del 24enne bolognese, sedicente medico, che smerciava i farmaci inseriti dal Ministero della salute nelle tabelle di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pericolosa attività dello spacciatore è stata smascherata in seguito ad un episodio drammatico, lo scorso 3 luglio, che ha portato una giovana ragazza in arresto cardiaco al Pronto soccorso del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, dove è stata ricoverata in terapia intensiva in coma farmacologico.

In coma per i farmaci

La ragazza, il giorno precedente al grave malore, aveva acquistato diverse pasticche dal suo amico, il finto medico, in realtà un disoccupato con reati alle spalle, la cui abitazione - scoperto il raggiro - è stata perquisita dai carabinieri che hanno rinvenuto parte delle ricette mediche già compilate, diverse confezioni di farmaci appartenenti alla categoria di antidepressivi ed ansiolotici, appartenenti alla categoria degli oppioidi.

Dopo la scoperta in casa dei farmaci venduti, il 24enne bolognese, già con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri di San Lazzaro per spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope.