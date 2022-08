Flavia travolta e uccisa da un ubriaco: arrestato l'investitore

Arrestato, ai domiciliari, l'investitore di Flavia Di Bonaventura, la ragazza di 22 anni falciata in bicicletta e poi morta a Roseto.



La giovane è stata travolta lunedì mattina insieme ad altri due amici mentre tornava a casa in bici da una festa. Dopo pochi giorni l'accertamento di morte cerebrale. Procedura che per sei ore ha impegnato una commissione di tre medici. Alle 17.30, dopo il test di apnea per accertare l’assenza di respiro spontaneo e l’elettroencefalogramma piatto per almeno 30 minuti è iniziato l’esporto degli organi.

Il conducente della vettura, Davide De Felicibus, 34 anni, anche lui di Roseto, trovato positivo all’alcool test, senza bollo e assicurazione è stato denunciato per omicidio stradale. Questa mattina è scattato l'arresto.

Resta ricoverato ancora in gravi condizioni Simone Hoxha. Il 21enne calciatore, come la 22enne deceduta, è stato operato poche ore dopo l’incidente dall'equipe di Corrado Lucantoni ad un vasto ematoma al cranio. L’amica 21enne, che se l’è cavata con solo la frattura del polso, è al San Liberatore di Atri.