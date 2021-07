Forte dei Marmi, incidente frontale sul lungomare: morta una donna, grave un 22enne

Una donna di 76 anni morta e un giovane di 22 anni gravemente ferito: è questo il bilancio di uno scontro frontale tra due auto che si è verificato questa mattina, venerdì 9 luglio, poco prima delle 9, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, sul viale a mare di Forte dei Marmi (Lucca). La donna è deceduta durante il trasferimento all'ospedale Cisanello di Pisa dopo essere finita in arresto cardiaco. A nulla sono valse le manovre rianimatorie di ogni tipo tentate dai soccorritori. L'elicottero di soccorso Pegaso 3 ha trasportato, sempre all'ospedale pisano di Cisanello, in codice rosso, il giovane di 22 anni con traumi multipli. Le sue condizioni sono considerate gravi.

