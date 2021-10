G20 a Roma, i big nei luoghi-simbolo: una vetrina per l’Expo

Non solo blindati, cortei protetti, allerta black bloc. Il summit del G20 a Roma è anche un tour dei Grandi tra i monumenti simbolo della città che sogna l’Expo. La vetrina per lanciare la candidatura all’Esposizione del 2030 che vale, secondo le stime della Luiss, 45 miliardi di euro. La Grande bellezza come grande spot. Ecco perché le delegazioni dei big non faranno solo la spola tra gli hotel e l’Eur, diventato cittadella del vertice....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati