GALLIPOLI - Il boato poco prima di mezzanotte si avverte dall'intera città, si tratta di un'esplosione in un cantiere edile di via Ariosto, in zona Lido San Giovanni, con i lavori che procedono spediti in vista della stagione estiva. La deflagrazione ha fatto accorrere in zona forze dell'ordine e vigili del fuoco.Dai primi rilievi pare che l'esplosione che ha distrutto parte del piano terra sia stata provocata da una dispersione di gas proveniente da bombole di acetilene solitamente utilizzate per saldatura di tubi in rame trovate al piano superiore.La struttura in costruzione destinata ad albergo è di proprietà della società M&F SRL.La struttura è stata sottoposta a sequestro e affidata in giudiziale custodia all'amministratore della ditta incaricata per la costruzione.L'hotel Porta d'Oriente si trova nei pressi dello stadio, comprato all'asta da imprenditori leccesi e attualmente in ristrutturazione.