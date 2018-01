Gessica un anno dopo l'attacco con l'acido: «Minacce da squilibrati, ho paura»

Mercoledì 10 Gennaio 2018, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2018 10:15

L'anniversario del giorno più brutto. La notte del 10 gennaio 2017 la vita di, ex finalista di Miss Italia, è cambiata per sempre. «Non potrò mai dimenticare quella scena. Quando torno a casa di sera vedosbucare fuori con la bottiglietta diin mano», dice la riminese 27enne in un'intervista al Resto del Carlino.LEGGI ANCHE ---> Miss sfregiata con l'acido, 10 anni a Tavares. Gessica: "Non riesco a odiarlo, lo amavo" LEGGI ANCHE ---> La Miss sfregiata a Le Iene: "Dissi a mia madre, mi sto sciogliendo? Lei rispose sì" Il suo ex fidanzato,, 29enne di Capo Verde, a ottobre è statoper lesioni gravi; in un altro processo a otto anni per stalking.LEGGI ANCHE ---> "Io sfregiata con l'acido, ma la mia anima è più bella" A 365 giorni dall'agguato che l'ha sfregiata, Gessica spiega che ha voglia di «festeggiare con gli amici, faremo un pò di musica insieme. Voglio festeggiare, sì, perché oggi è il compleanno della mia seconda vita».Quello trascorso è stato «un anno molto difficile, perché nessuno immagina il dolore e la sofferenza che ho dovuto patire, specialmente nei primi mesi a casa, dopo il ricovero».Non è ancora finita: la ragazza dovrà sottoporsi ad una nuova operazione all'occhio. Ha ancoradi Tavares? «Quello che ho vissuto quella sera - racconta - non lo potrò mai scordare. Ha segnato la mia vita. Ma non ho paura solo di Tavares. Ci sono persone che hanno iniziato a seguirmi e a minacciarmi. Alcuni sono, altri sono gli ex delle donne che si sono rivolte a me per chiedermi aiuto, perché picchiate e vittime di stalking. Un pazzo mi ha seguito pure a Novafeltria, sono dovuti intervenire i carabinieri. Da allora quando vado a qualche incontro pubblico mi faccio sempre accompagnare da un addetto alla sicurezza».