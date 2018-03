Sospetta meningite, Giovanni è morto a 20 anni. Il dolore su Fb: "Eri un amico per tutti"

Martedì 20 Marzo 2018, 18:15 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 19:00

Aveva vent'anni, la sua vita si è spenta in maniera tragica: è successo a Cagliari, dove Giovanni Mandas è morto ieri sera mentre si trovava a casa, per una sospetta meningite. Il 118 ha subito informato l'igiene pubblica della morte del giovane per una sospetta malattia invasiva batterica: i familiari hanno chiamato il 118 e i medici hanno tentato a lungo di salvargli la vita ma non c'è stato nulla da fare.Adesso bisognerà attendere gli accertamenti disposti dall'Ats-Assl di Cagliari per capire se si è trattato effettivamente di un caso di meningite. «Al momento è un sospetto - ha spiegato all'ANSA Giorgio Carlo Steri, responsabile del Settore igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'Ats Assl di Cagliari -. Domani saranno eseguiti i prelievi che saranno inviati al centro regionale e all'Istituto superiore di Sanità. Intanto abbiamo avviato la profilassi per tutte le persone venute a contatto con il giovane».Dopo la notizia della morte di Giovanni, in tanti hanno postato il loro addio su Facebook, taggando il giovane, grande appassionato di calcio e del Cagliari. «Sei stato un amico per tutti, uno dei pochi che faceva del bene senza voler nulla in cambio», scrive Andrea. «Posso solo ringraziarti per i buoni consigli che mi hai dato, ti ringrazio di tutto Giovi», aggiunge Valentino.