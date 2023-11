Giulia Cecchettin, dalla laurea "congelata" alla gelosia di Filippo: cosa non torna nella vicenda della ragazza scomparsa

Giulia Cecchettin manca da casa ormai da più di quattro giorni. L'ultima volta è stata vista in auto con il suo ex fidanzato Filippo Turetta, poi il nulla. Mentre le ricerche procedono in tutto il Nordest, emergono sempre più dettagli sulla vita della 22enne di Vigonovo e sulla sua relazione con il ragazzo.

Giulia avrebbe dovuto laurearsi domani, 16 novembre, ma l'iter risulta "congelato". La ragazza infatti non ha completato l'ultimo «step» amministrativo, quello della sottomissione dell'ultima versione della sua tesi nel sistema dell'Università di Padova.

Il suo nome non figura più quindi nell'elenco della sessione di laurea prevista per domani. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di ingegneria dell'Informazione, diretto da Gaudenzio Meneghesso, l'iter per la laurea si stava svolgendo regolarmente.

La laurea "congelata"

Sabato pomeriggio, Giulia Cecchettin aveva inviato alla relatrice la versione finale della sua tesi, per l'ultima lettura e controllo. Lunedì la docente le avrebbe comunicato di caricare il file sul portale di ateneo, così da farlo approvare, cosa che però non è avvenuta.

Ufficialmente quindi la 22enne non figura più nella lista degli ammessi alla sessione di laurea. Si tratta di eventi abbastanza comuni per gli studenti universitari, che all'ultimo rinunciano a laurearsi e magari spostano l'esame alla sessione successiva. Qui però le circostanze sono evidentemente diverse. Il Dipartimento padovano è comunque disponibile a discutere una possibile riammissione all'ultimo momento, vista la circostanza eccezionale.

«Filippo non voleva che Giulia si laureasse»

Anche Filippo Turetta stava facendo lo stesso percorso di studi della ragazza, iscritto al terzo anno dello stesso corso di laurea, e aveva svolto gran parte degli esami. «Lui non era contento che Giulia si laureasse domani perché temeva che si potesse allontanare da lui», ha raccontato ai giornalisti Elisa Camerotto, la zia materna di Giulia Cecchettin.

La gelosia

La sorella di Giulia, Elena, delinea un'immagine di Filippo come di una persona «molto possessiva che giocava con lei ricattandola emotivamente per continuare a vederla. Lei era buona e cedeva - prosegue - perché sapeva che lui era tanto solo e calcava molto su questo fatto dicendo "se te ne vai anche tu io non ho più nessuno"». Elena aggiunge che Filippo «si mostrava felice solo quando era con lei». La zia materna di Giulia ha voluto rivolgere proprio a lui un appello: «Io so che le volevi molto bene. Ora torna a casa, tutto si risolverà per il meglio».