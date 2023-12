Roma, maxi-tamponamento sul Gra: un morto e sei feriti. Sei i veicoli coinvolti e caos traffico

Maxi tamponamento questa mattina - 18 dicembre - sul Gra di Roma: un morto e 6 feriti il bilancio dell'incidente. Sono state chiuse entrambe le carreggiate all’altezza del km 62,900, tra le uscite Pisana e Magliana. Il traffico è rimasto fermo per chilometri. I veicoli coinvolti sei, tra cui un tir. Dopo quattro chilometri di coda in carreggiata esterna, il traffico ora viaggia su una sola corsia.

Maxi incidente sul Gra, cosa è successo

Sul posto si sono recate le squadre Anas. Ma anche i soccorritori e le Forze dell'Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell'evento e il ripristino della viabilità. Nel sinistro - le cui cause sono ancora in corso di accertamento - sono rimasti coinvolti 6 veicoli (un mezzo pesante, tre furgoni e due autovetture), una persona è deceduta e almeno sei persone sono rimaste ferite.

LA DINAMICA

Il tamponamento a catena è partito dal tir, che ha centrato la macchina e a seguire gli altri mezzi. Totale mezzi coinvolti, 3 furgoni, 2 auto e 1 tir (guidato dalla persona poi morta). Una donna in codice rosso politarumatizzata trasportata con elicottero al San Camillo, una donna in codice giallo trasportata con ambulanza al Campus Biomedico. Un uomo deceduto sul posto (aveva 61 anni). Sono intervenuti sul posto con 5 ambulanze e 1 eliambulanza. Altre 3 persone sono state medicate sul posto, ma non hanno riportato nulla di grave. Il tir è stato sequestrato.