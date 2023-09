Incidente sul Gra a Roma, morti sul colpo marito e moglie: la loro auto è stata tamponata da un taxi

Drammatico schianto alle 4.45 della notte sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, tra l'Aurelia e la Pisana. Due le vittime, marito e moglie peruviani, lui di 44 anni e lei di 36 anni, che viaggiavano a bordo di una Opel Meriva, entrambi morti sul colpo. Inutile il disperato tentativo degli operatori del 118 di rianimarli dopo che i corpi sono stati estratti dalle lamiere accartocciate della vettura dai vigili del fuoco. L'utilitaria, secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale di Settebagni, si era improvvisamente fermata sulla corsia centrale quando è stata tamponata violentemente da un taxi del 3570 che sopraggiungeva in quel momento.

«Mi sono trovato un muro di fronte», ha riferito il conducente portato sotto choc, ma praticamente illeso, in ospedale per accertamenti.

Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta che stabilirà le cause esatte. Da capire perché la Mariva, guidata dal 44enne, si sia fermata in mezzo alla strada. Non è escluso il guasto tecnico o che fosse finita la benzina. Sul posto la Stradale ha canalizzato il traffico deviandolo per l'autogrill. Illesa anche la passeggera che era sul taxi, una turista diretta all'aeroporto di Fiumicino per prendere l'aereo, portata a destinazione da un'altra auto bianca.