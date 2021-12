I bambini sotto i 12 anni sono esenti dal Green pass. Lo ricorda il ministero della Salute, facendo chiarezza anche in vista dell'inizio della campagna vaccinale per la fascia 5-11 anni: «Il decreto legge stabilisce con chiarezza che i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il Green pass».