Green pass, dall'Inps servizio di verifica per le aziende con oltre 50 dipendenti

​Green pass, dall'Inps il servizio di verifica per le aziende con oltre 50 dipendenti. Le aziende con oltre 50 dipendenti, infatti, avranno a disposizione un servizio di verifica del Green pass rapido. L'Inps - si legge in una nota - ha pubblicato sul sito la procedura «Greenpass50+», il servizio per la verifica del green pass per le aziende private sopra i 50 dipendenti (circa 35.000, con 7,5 milioni di dipendenti) e gli enti pubblici (escluse le scuole) non gestiti da NoiPA, indipendentemente dal numero di dipendenti.

Elenco dei dipendenti

Il servizio mostrerà per ogni azienda o ente l'elenco dei dipendenti e permetterà ai verificatori di controllare se uno specifico dipendente è in possesso, alla data della verifica, di un green pass valido.