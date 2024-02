Bibite troppo care nel minibar dell'hotel, la cliente le sostituisce con quelle acquistate al market e il giorno dopo arriva il conto di 175 euro

Il minibar all'interno degli hotel non è di certo famoso per la sua convenienza e chi non ha soldi da buttare se ne tiene alla larga il più possibile, cedendo soltanto nel caso di un'emergenza. Per tutti gli altri, la prassi è quella di acquistare le bibite, che serviranno soprattutto durante la notte, prima di rientrare in stanza... e stare il più possibile lontani da quell'elettrodomestico così piccolo e così pericoloso.

Una ragazza, però, ha imparato la lezione sulla propria pelle e lo ha fatto proprio nel tentativo di ingannare il sistema: non ha bevuto ciò che era contenuto nel minifrigo, ma ha rimosso tutto per sostituirlo con delle bottigliette di acqua acquistate in un negozio esterno.

Il giorno dopo, è arrivato il conto a sorpresa.

Bella ha pubblicato un video sul proprio account TikTok con l'intenzione, iniziale, di mostrare il "trucco" per avere sempre dell'acqua fresca da bere durante la notte passata in hotel, senza dover pagare le cifre astronomiche delle bibite nel minibar. Eppure, la situazione è andata in maniera completamente opposta rispetto all'obbiettivo della ragazza...

Per cominciare, vediamo Bella aprire il minibar, già completamente pieno di piccole bottiglie di Jack Daniels, acqua, energy drink, birra e varie lattine. Notando i prezzi molto alti dei prodotti, decide di farsi furba e andare a comprare le bevande fuori dalla struttura, per poi sostituirle a quelle presenti nel frigo dell'hotel: «Ecco, tolgo tutte queste e ci metto le mie», dice, dopo essersi auto proclamata intelligente per aver pensato a una simile soluzione.

Alla fine, però, chiede: «Cosa pensate sia successo la mattina successiva?». La maggior parte degli utenti hanno indovinato: Bella si è ritrovata a dover pagare un conto salatissimo, vale a dire quello di ogni singola bibita spostata dal minibar. Infatti, sembra che sotto ogni prodotto ci fosse un sensore che si attiva nel momento in cui viene anche solo spostato.

In un video successivo, Bella conferma di aver ricevuto l'addebito di tutte le bevande e che il totale è stato di 175 dollari. Il sito web dell'albergo, il Venetian Hotel, conferma che nel minifrigo ci sono dei sensori e che il pagamento parte con l'attivazione del sensore. Fortunatamente, la ragazza aveva il video a provare il fatto di non aver bevuto nulla, e alla fine la struttura ha ceduto e l'ha esonerata dal pagamento.