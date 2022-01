Green pass, dal primo febbraio le nuove restrizioni. Negozi, tabaccai, librerie: le regole

Dal primo febbraio partono le nuove regole anti Covid. La stretta era stata decisa nel Dpcm del 5 gennaio scorso, con il quale è stato disposto anche l'obbligo vaccinale per gli over 50. E chi non rispetterà le regole potrà essere multano con 100 euro tutte le volte che verrà trovato senza la Certificazione verde che attesta il ciclo vaccinale. Dal 15 febbraio, invece, i lavoratori over 50 senza Green pass rafforzato non potranno più accedere...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati