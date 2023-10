Ilaria Fabiocchi, morte cerebrale per l'architetto e artista: stroncata da una meningite a 53 anni

Le speranze di un miracolo sono svanite ufficialmente nella tarda serata di ieri sera quando è terminata la procedura medica di accertamento della morte cerebrale. Ilaria Fabiocchi, 53 anni, architetto e artista, è stata stroncata dalla grave forma di meningite criptococcica che l’aveva colpita.

Architetto morta per meningite

Nel primo pomeriggio, accertati i parametri necessari, l’équipe medica dell’ospedale di Avezzano (la donna è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione) ha avviato tutti i test previsti dalla legge per accertare la morte cerebrale.

Il doloroso procedimento è stato completato in serata.

Si chiude così una vicenda drammatica, che ha tenuto la città con il fiato sospeso per lunghi giorni, anche con alcuni eccessi onestamente evitabili (come gli annunci del decesso sui social, poi prontamente smentiti). La Fabiocchi lascia un ricordo dolce e struggente al tempo stesso. Dipendente pubblica (prima in Regione, poi nell’ultima fase all’Ufficio per la ricostruzione dei Comuni del Cratere), era una donna con una spiccata sensibilità e doti umane non comuni, qualità che aveva tradotto nell’ultimo periodo della sua vita in molteplici espressioni artistiche, dai dipinti - un trionfo di gioia e colori - alle fotografie. Una passione, quella per l’arte, coltivata da sempre, fin dagli anni dello studio all’Università di Firenze, maturata nei tanti viaggi in giro per il Mondo e infine strutturata nella sua amata città, L’Aquila, dove era riuscita anche a organizzare esposizioni e iniziative culturali.

Chi era

Un percorso artistico-culturale molto apprezzato, come testimoniano gli 83 mila follower che seguono la sua pagina su Instagram. Il sindaco Biondi ha diffuso un messaggio di cordoglio: «La sua energia sia custodita nel ricordo di quanti l’hanno amata. Certi che anche questa improvvisa e dolorosa prova, non le abbia fatto mancare sostegno e vicinanza». Centinaia i messaggi di dolore e cordoglio. Tra questi quello dell’amica Daniela Bontempo: «Le nostre giornate iniziavano con “buongiorno Amorilla” e finivano con “Notte Amorilla”. Così per 10 anni di racconti e condivisioni delle nostre vite».