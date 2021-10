Muore travolto da un'auto-pirata: titolare di un pub investito a Lecco nei pressi della discoteca

È morto sul colpo il 57enne titolare di un pub e originario di Morbegno (Sondrio) travolto e ucciso da un'auto a Colico (Lecco). L'incidente è avvenuto attorno alle 4 del mattino in via Nazionale, in prossimità della discoteca Continental. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo, proprietario di un pub, stava camminando sul margine della strada per recarsi in un parcheggio dove si trovava la sua auto ma è stato investito da un veicolo che poi non si è fermato per prestare soccorso.

Caccia al pirata

L'uomo sarebbe morto sul colpo. I carabinieri di Lecco sono al lavoro per rintracciare l' auto pirata e ricostruire la dinamica dell'incidente.