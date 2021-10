Incidente con l'auto contro un albero: morto Roberto Cozza, cuoco 24enne di Spongano

Incidente con l'auto contro un albero: è morto così, per le ferite riportate nel violento impatto, il 24enne Roberto Cozza, di Spongano, nel Salento. L'incidente, autonomo, è avvenuto questa notte, intorno alle 4. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane cuoco ha perso il controllo della sua Ford Focus lungo la provinciale 82, che collega Spongano a Surano, andando a sbattere contro un albero nelle campagne prospicienti la strada.

L'allarme degli automobilisti

A dare l'allarme altri automobilisti di passaggio. Sul posto sono quindi intervenuti i medici del 118, ma ogni tentativo di rianimare il 24enne è risultato vano. Presenti anche i vigili del fuoco di Maglie, che hanno estratto il corpo del giovane dalle lamiere e i carabinieri della compagnia di Tricase, che si sono occupati dei rilievi del caso e ora dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente, l'ennesimo, che ha spezzato un'altra giovane vita.