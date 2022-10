Un automobilista è morto nello scontro con un camion avvenuto, poco prima delle 4, al chilometro 137 dell'Autostrada dei Fiori, all'interno della galleria San Bartolomeo, tra i caselli di Sanremo e Taggia, in corrispondenza di uno scambio di carreggiata dovuto ai cantieri di manutenzione dove i veicoli viaggiano nei due sensi di marcia. La vittima, un uomo di nazionalità moldova di 56 anni, viaggiava assieme a una donna che è ferita in modo grave. Ferito anche il conducente dell'altro mezzo. Sul posto i vigili del fuoco con il personale sanitario.

Dalla centrale operativa dell'Autofiori hanno disposto uscita obbligatoria a Ventimiglia per i mezzi diretti verso Genova. Accertamenti sono in corso da parte della polizia stradale per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

Il conducente dell'auto, una BmwX5, è fuggito dopo l'incidente ed è ricercato dalla polizia stradale. Si apprende da soccorritori e investigatori. La vittima, un moldavo residente a Imperia, era seduta sul sedile posteriore dell'auto, mentre la donna ferita era accanto al conducente fuggito. Per lei ferite da codice rosso, il più grave: è ricoverata all'ospedale di Sanremo. L'impatto è avvenuto contro un camion condotto da un uomo di 32 anni che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale. Stando a quanto finora ricostruito, l'impatto sarebbe stato provocato dalla vettura.