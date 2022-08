L'auto esce di strada, morto un ragazzo di 22 anni: feriti i due amici. Dramma nella notte

Dramma nella notte nel pavese a Zinasco, dove un ragazzo di 22 anni è morto ieri notte, poco prima delle 2, in un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiava con due amici di 23 e 24 anni, rimasti feriti in maniera non grave e trasportati al Policlinico San Matteo di Pavia, è uscita di strada.

Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118, ma non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso del 22enne a causa delle gravi ferite riportate. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.