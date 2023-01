Incidente mortale a piazza Re di Roma, nel quartiere Tuscolano. Un autobus ha investito un ragazzo che è morto sul colpo. I vigili urbani del VII Gruppo Appio sono intervenuti e stanno procedendo alle operazioni di routine. La strada non è chiusa. È presente la polizia che sta cercando di far smaltire il traffico. È la 17esima vittima sulle strade dall’inizio dell’anno nella Capitale, superato il record negativo del 2021.

APPROFONDIMENTI

Ragazzi morti a Fonte Nuova Semafori smart Foto

Incidente Roma, ragazzi morti a Fonte Nuova. «L'auto correva a 100 km orari». Decisive le riprese delle telecamere

Investito da un pullman a piazza Re di Roma, i testimoni

«C'era un pullman fermo - scrive Simona nel gruppo Facebook San Giovanni - , ma non si vedevano auto coinvolte. Ho sperato tanto fosse vivo, ma era in una posizione innaturale. Mi sembrava un rider di colore, ma ero in macchina, non sono certa. Sono tanto angosciata, sembrava giovane». Che poi prosegue: «Stavo portando mio figlio dagli amici e c'era solo questa persona a terra e alcuni intorno che chiamavano i soccorsi e il pullman fermo due metri più avanti. Al ritorno c'era la polizia con i rilievi e lui a terra ricoperto da quel maledetto telo bianco».