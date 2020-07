Ibiza, cinque italiani sorpresi a fare pipì dalla banchina del porto

Non proprio l'immagine migliore da esportare all'estero, ma evidentemente non riuscivano più a trattenersi. Non è passato inosservato il gesto di cinque turisti italiani in vacanza Ibiza, che forse ubriachi, hanno deciso di fare pipì in acqua dalla banchina del porto di Vila, sulla Avenida de Santa Eularia. Al riportarlo il periodico iberico Diario De Ibizia, raccontando un episodio non esattamente edificante

Difficilmente sarebbero potuti passare in sordina, data la centralità del luogo e, infatti, un gruppo di turisti britannici accortosi della scena, li ha denunciati.



Cinco turistas italianos en fila orinan en el puerto de Ibiza mientras gente pasea por detrás.https://t.co/HFeeuiGXRK — Diario de Ibiza (@Diario_de_ibiza) July 13, 2020

Ultimo aggiornamento: 16:39

