Marco Borriello, spesa da single a Milano: la nuova vita dopo l'addio a Ibiza

L'ex attaccante di Milan e Juventus, Marco Borriello, ha detto addio alle tentacolare Ibiza per far ritorno a Milano e rimettersi in gioco. Chi lo ha pizzicato a fare la spesa da single...

Marco Borriello è tornato a Milano. Questa volta per restarci. Per ricominciare. Nuova vita, senza il mare di Ibiza, senza i tramonti e le notti in discoteca. Gli anni passano anche per lui, per l'ex attaccante del Milan e non solo famoso per essere stato un grandissimo latin-lover.

Ora però ha deciso di darci un taglio e rimettersi in gioco.

Vuole tornare nel calcio che conta. E dopo cinque anni trascorsi a fare il dirigente nell’Ibiza Calcio, l’ex attaccante ha confessato ai microfoni di Radio TV Serie A la voglia di «rimettermi in gioco e tornare a toccare un po’ di calcio».

Detto fatto: rieccolo a Milano paparazzato dal settimanale Chi al supermercato in zona Brera, vicino a casa sua, «pronto a riempire la dispensa in vista di nuovi impegni sportivi».

Dagli scatti pubblicati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini si vede un Marco Borriello diverso da quello conosciuto fin qui, anche nel peso forma. L'ex di Belen Rodriguez torna a casa da solo con una sporta piena di cibarie e una confezione di acqua minerale. Nuovi impegni di cuore invece non ne risultano. E la spesa sembra da single...