Anzio, costringe il ladro a girare nudo: arrestato 31enne per sequestro di persona

È stato arrestato per sequestro di persona oltre che per minacce e percosse l'uomo 31enne, Massimo Scalabrino, con nunerosi precedenti penali, che qualche giorno fa aveva costretto a camminare nudo insieme alla sua fidanzata e al suo cane un 28enne della zona che aveva tentato di rubare all'interno della sua auto. Stamattina gli agenti del commissariato di polizia di Anzio lo hanno tratto in arresto e tradotto al carcere di Velletri. È stato individuato dopo vari accertamenti sul video girato dallo stesso 31enne (e messo sui social) e dalla visione di altre immagini di sorveglianza del Porto anziate. Stamattina il provvedimento della procura di Velletri, disposto dal procuratore capo Giancarlo Amato dopo le indagini della polizia del commissariato di Anzio Nettuno avviate nei giorni scorsi. L'uomo si trova ora rinchiuso al carcere di Velletri

