Lecce, ancora un pedone investito su Via del Mare: paura per una 58enne

Stava attraversando la strada, quando un'auto l'ha centrata in pieno. Grande spavento questa mattina a Lecce, lungo viale Giovanni Paolo II, meglio conosciuta come Via del Mare e già teatro di molteplici investimenti e incidenti, anche mortali. Una donna di 58 anni è stata investita da una piccola utilitaria, una Atos, alla guida della quale c'era un anziano di 78 anni.

La donna è stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza del 118, che l'ha accompagnata in codice giallo all'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia municipale di Lecce.

