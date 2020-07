Assembramenti davanti al locale: multa e chiusura per un giorno

Violate le norme anti-assembramento: il locale pubblico multato e chiuso per una sera. È quanto accaduto a un’attività di via Bafile, a poca distanza da piazza Brescia a Jesolo nel cuore della movida notturna dell'Alto adriatico. L’accertamento degli agenti della Polizia locale è scattato dopo una segnalazione.

La pattuglia ha accertato il mancato rispetto delle misure con la presenza di circa un centinaio di persone. Di fronte a quella situazione, gli agenti hanno allontanato i presenti ed elevata la sanzione di 400 euro al titolare provvedendo inoltre alla chiusura temporanea dello stesso locale fino alle ore 8 di ieri.



«Riscontriamo ancora – commenta il sindaco- alcune situazione di mancato rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19 che, per quanto ridimensionato, non è scomparso. Per questo gli agenti continueranno i controlli previsti».

Non è il primo locale che viene sanzionato per situazioni simili. Un paio di settimane fa gli agenti della Polizia locale avevano sanzionato e fatto chiudere per dieci giorni un locale della zona di piazza Mazzini nel quale erano state evidenziate anche altre carenze. I controlli continueranno con cadenza quotidiana.