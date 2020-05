Virus Lombardia, aumentano nuovi contagi (462) e morti (54)

Lombardia, il bollettino di oggi dell'emergenza coronavirus. In 24 ore si sono registrati 462 nuovi positivi, per un totale di 85.481. I morti sono stati 54, il numero totale delle vittime sale a 15.597. Rispetto al giorno precedente sono saliti sia il numero dei morti (erano stati 24) che quello dei contagiati (erano 175).

Il numero dei tamponi è 596.355 tamponi, più 14.918.

Prosegue il calo dei ricoverati, compresi quelli in terapia intensiva, mentre aumenta il numero dei guariti. In rialzo invece rispetto a ieri il numero di nuovi casi, anche se il numero di tamponi effettuati è stato molto superiore alla vigilia. I casi positivi sono 85.481, 462 più di ieri (175 in più il giorno prima), mentre i guariti sono 36.082, 167 in più di ieri. Le persone ospedalizzate sono 4.426, -56 rispetto a ieri (+2 il giorno prima). I pazienti in terapia intensiva sono 244, 8 in meno di ieri (-3 il giorno prima). Il numero di vittime è salito a 15.597, in aumento di 54 (+24 il giorno prima). I tamponi effettuati sono 596.355, 14.918 più di ieri (+5.078 il giorno prima).

